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Чемпион Европы Дмитрий Алиев высказал мнение, что мужское одиночное катание в Санкт-Петербурге — одно из сильнейших

Чемпион Европы Алиев: мужское одиночное катание в Санкт-Петербурге — одно из сильнейших
Дмитрий Алиев
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Чемпион Европы и России в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга, где занял второе место.

— Почему ты решился выступить на этих соревнованиях?
— Мы с тренером готовимся к основным турнирам: серии этапов Гран-при, чемпионату России, финалу Гран-при. Посчитали, что второй этап Кубка Санкт-Петербурга будет очень полезным для выплеска эмоций, проверки себя. Произвольная программа показала нам белые пятна, где и над чем нужно работать перед своим первым этапом Гран-при.

— Как сейчас состояние здоровья?
— Плавающее, но больше уходит в позитивную сторону, потому что есть некий прогресс после контрольных прокатов. Очень много уделяем времени восстановлению ноги и, наверное, сейчас находимся на нужном пути. Тренировочный процесс идёт по плану, но есть корректировки по его ходу.

— Не удивил такой сильный состав участников?
— Не удивил, потому что я считаю, что мужское одиночное катание в Санкт-Петербурге — одно из сильнейших, не в обиду московским парням. В Питере очень много хороших, опытных парней. Наверное, каждый старт, который будет проходить в Петербурге, будет по составу участников как этап Гран-при, — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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