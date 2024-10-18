Пётр Гуменник ответил, ждать ли от него «пятиквадку» в этом сезоне

Победитель финала Гран-при России 2023 года, вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга, где занял первое место.

— Почему ты принял решение выступать на этом турнире?

— Я вообще люблю выступать. К тому же надо было опробовать свои новые программы, контент перед такими серьёзными стартами, как этапы Гран-при. Я посчитал это довольно важным.

— Что случилось вчера в короткой программе?

— Вчера упал два раза, не справился с четверными лутцем и флипом, поэтому набрал не так много баллов.

— Лутц и флип будут стабильно в короткой программе в этом сезоне?

— Нет, возможно, будут флип и риттбергер, возможно, лутц и риттбергер. Даже сегодня я хотел катать лутц, флип и риттбергер, а в итоге после разминки решил откатать флип, флип и риттбергер. Возможно, всё будет меняться. Но чтобы отточить лутц и флип — это самая сложная комбинация, я захотел вчера с ними откатать.

— Потенциально в произвольной «пятиквадка» может быть?

— Да, на тренировках катаю пять, но по итогу хорошо, если получается четыре. В прошлом году я всегда тренировал четыре, а на соревнованиях делал три. В этом году, наверное, будет четыре.

— Как сейчас состояние здоровья?

— Восстанавливаюсь. Уже, как можно видеть, все прыжки прыгаю, боль не мешает, но ещё не на 100% восстановился.

— Для тебя было важно занять первое место на этом турнире?

— Честно говоря, на этом старте я не так сильно думал о первом месте, как о том, чтобы хорошо откатать свой контент, о четверных думал. Занять первое место было не столь важно, как, например, на чемпионате России.

— На каких этапах будешь выступать?

— В Красноярске и Питере, — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.