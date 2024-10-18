Пётр Гуменник ответил, ждать ли от него «пятиквадку» в этом сезоне

Победитель финала Гран-при России 2023 года, вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга, где занял первое место.
— Почему ты принял решение выступать на этом турнире?
— Я вообще люблю выступать. К тому же надо было опробовать свои новые программы, контент перед такими серьёзными стартами, как этапы Гран-при. Я посчитал это довольно важным.
— Что случилось вчера в короткой программе?
— Вчера упал два раза, не справился с четверными лутцем и флипом, поэтому набрал не так много баллов.
— Лутц и флип будут стабильно в короткой программе в этом сезоне?
— Нет, возможно, будут флип и риттбергер, возможно, лутц и риттбергер. Даже сегодня я хотел катать лутц, флип и риттбергер, а в итоге после разминки решил откатать флип, флип и риттбергер. Возможно, всё будет меняться. Но чтобы отточить лутц и флип — это самая сложная комбинация, я захотел вчера с ними откатать.
— Потенциально в произвольной «пятиквадка» может быть?
— Да, на тренировках катаю пять, но по итогу хорошо, если получается четыре. В прошлом году я всегда тренировал четыре, а на соревнованиях делал три. В этом году, наверное, будет четыре.
— Как сейчас состояние здоровья?
— Восстанавливаюсь. Уже, как можно видеть, все прыжки прыгаю, боль не мешает, но ещё не на 100% восстановился.
— Для тебя было важно занять первое место на этом турнире?
— Честно говоря, на этом старте я не так сильно думал о первом месте, как о том, чтобы хорошо откатать свой контент, о четверных думал. Занять первое место было не столь важно, как, например, на чемпионате России.
— На каких этапах будешь выступать?
— В Красноярске и Питере, — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.