Миура и Кихара выиграли короткую программу спортивных пар на Skate America

Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Они получили от судей 77,79 балла. Вторыми стали американцы Элли Кам и Дэниэл О'Ши (70,66), третье место заняли представляющие Грузию Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (68,64).

Гран-при ISU — 2024/2025. Первый этап. Аллен (США). Спортивные пары. Короткая программа.

Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 77,79 балла. Элли Кам / Дэниэл О'Ши — 70,66. Анастасия Метёлкина / Лука Берулава — 68,64. Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) — 65,11. Алиса Ефимова / Миша Митрофанов (США) — 63,05. Анастасия Вайпан-Ло / Люк Дигби (Великобритания) — 61,31. Милания Вяанянен / Филиппо Клериси (Финляндия) — 60,23. Кейти Макбит / Даниил Паркман (США) — 56,69.

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