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Миура и Кихара выиграли короткую программу спортивных пар на Skate America

Миура и Кихара выиграли короткую программу спортивных пар на Skate America
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Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Они получили от судей 77,79 балла. Вторыми стали американцы Элли Кам и Дэниэл О'Ши (70,66), третье место заняли представляющие Грузию Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (68,64).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Спортивные пары. Короткая программа
19 октября 2024, суббота. 01:59 МСК
Окончено
1
Япония
2
США
3
Грузия

Гран-при ISU — 2024/2025. Первый этап. Аллен (США). Спортивные пары. Короткая программа.

  1. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 77,79 балла.
  2. Элли Кам / Дэниэл О'Ши — 70,66.
  3. Анастасия Метёлкина / Лука Берулава — 68,64.
  4. Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) — 65,11.
  5. Алиса Ефимова / Миша Митрофанов (США) — 63,05.
  6. Анастасия Вайпан-Ло / Люк Дигби (Великобритания) — 61,31.
  7. Милания Вяанянен / Филиппо Клериси (Финляндия) — 60,23.
  8. Кейти Макбит / Даниил Паркман (США) — 56,69.

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