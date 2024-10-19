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Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
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Гран-при ISU — 2024/2025, женщины, результаты короткой программы 18 октября 2024, кто выиграл

Изабо Левито стала первой в короткой программе среди женщин на Skate America
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Американка Изабо Левито стала победительницей в короткой программе соревнований женщин-одиночниц на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Она получила от судей 68,43 балла. Второй стала также представляющая США Брейди Теннелл (66,99), третье место заняла Ринка Ватанабэ из Японии (66,54).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Женщины. Короткая программа
19 октября 2024, суббота. 03:25 МСК
Окончено
1
Изабо Левито
США
68.43
2
Брейди Теннелл
США
66.99
3
Ринка Ватанабэ
Япония
66.54

Гран-при ISU — 2024/2025. Первый этап. Аллен (США). Женщины. Короткая программа.

  1. Изабо Левито (США) — 68,43.
  2. Брейди Теннелл (США) — 66,99.
  3. Ринка Ватанабэ (Япония) — 66,54.
  4. Вакаба Хигути (Япония) — 66,12.
  5. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 62,85.
  6. Минчхэ Ким (Южная Корея) — 60,66.
  7. Элис Лин-Грейси (США) — 60,22.
  8. Ливия Кайзер (Швейцария) — 58,72.
  9. Ольга Микутина (Австрия) — 56,81.
  10. Юна Аоки (Япония) — 56,51.
  11. Софья Степченко (Латвия) — 44,56.
  12. Леа Серна (Франция) — 42,85.
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