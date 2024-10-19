Изабо Левито стала первой в короткой программе среди женщин на Skate America

Американка Изабо Левито стала победительницей в короткой программе соревнований женщин-одиночниц на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Она получила от судей 68,43 балла. Второй стала также представляющая США Брейди Теннелл (66,99), третье место заняла Ринка Ватанабэ из Японии (66,54).

Гран-при ISU — 2024/2025. Первый этап. Аллен (США). Женщины. Короткая программа.