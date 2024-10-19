Изабо Левито стала первой в короткой программе среди женщин на Skate America
Поделиться
Американка Изабо Левито стала победительницей в короткой программе соревнований женщин-одиночниц на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Она получила от судей 68,43 балла. Второй стала также представляющая США Брейди Теннелл (66,99), третье место заняла Ринка Ватанабэ из Японии (66,54).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Женщины. Короткая программа
19 октября 2024, суббота. 03:25 МСК
Окончено
1
Изабо Левито
США
68.43
2
Брейди Теннелл
США
66.99
3
Ринка Ватанабэ
Япония
66.54
Гран-при ISU — 2024/2025. Первый этап. Аллен (США). Женщины. Короткая программа.
- Изабо Левито (США) — 68,43.
- Брейди Теннелл (США) — 66,99.
- Ринка Ватанабэ (Япония) — 66,54.
- Вакаба Хигути (Япония) — 66,12.
- Нина Пинзаррон (Бельгия) — 62,85.
- Минчхэ Ким (Южная Корея) — 60,66.
- Элис Лин-Грейси (США) — 60,22.
- Ливия Кайзер (Швейцария) — 58,72.
- Ольга Микутина (Австрия) — 56,81.
- Юна Аоки (Япония) — 56,51.
- Софья Степченко (Латвия) — 44,56.
- Леа Серна (Франция) — 42,85.
Комментарии
- 19 октября 2024
-
04:56
-
03:09
- 18 октября 2024
-
17:37
-
17:18
-
17:10
-
16:33
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
14:22
-
13:21
-
13:12
-
12:30
-
12:26
-
12:09
-
10:20
- 17 октября 2024
-
19:12
-
19:05
-
18:58
-
17:37
-
17:07
-
16:37
-
14:38
-
14:29
-
14:24
-
14:14
-
13:50
-
11:52
-
11:46
-
11:34
-
11:19
-
11:00
-
10:14
-
10:09
-
09:25