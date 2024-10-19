Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:43 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Экс-россиянин Иван Десятов отстранён из-за обвинений в неправомерных действиях

Экс-россиянин Иван Десятов отстранён из-за обвинений в неправомерных действиях
Комментарии

Американский фигурист Иван Десятов, ранее представлявший Россию, временно отстранён из-за обвинений в неправомерном поведении. Об этом сообщается на сайте Американского центра безопасности спорта (US Center for SafeSport).

Подробности дела не раскрываются, отстранение фигуриста действует с 18 октября. 23-летний Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Пара снялась с американского этапа Гран-при, который стартовал 18 октября. Изначально спортсмен выступал за Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Беларуси с Екатериной Андреевой.

Материалы по теме
Участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» — просто безумие! Её здоровье вновь под угрозой?
Участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» — просто безумие! Её здоровье вновь под угрозой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android