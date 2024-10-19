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Дмитрий Михайлов подтвердил информацию о свадьбе с Юлией Липницкой

Дмитрий Михайлов подтвердил информацию о свадьбе с Юлией Липницкой
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Тренер и хореограф академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов в социальных сетях выступил с обращением, где высказался об отношениях с Юлией Липницкой.

«Впервые приходится делать вынужденное обращение. Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребёнок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным. Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! Также спасибо тем журналистам, кто не стал (без какого-либо подтверждения) выносить нашу личную жизнь в СМИ, абсолютно нарушая личные границы. Когда придёт время, с радостью покажем вам нашего сына», — написал Михайлов в социальных сетхях.

Напомним, недавно стало известно о том, что Липницкая родила сына. Источники «Матч ТВ» сообщили, что отцом ребёнка является именно Михайлов, за которого олимпийская чемпионка вышла замуж после расставания с Владиславом Тарасенко, первым мужем и отцом дочери Каталины.

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