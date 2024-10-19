Фигуристка Камила Валиева посетила Неделю высокой моды в спорте, которая проходила с 17 по 18 октября в Москве на ВДНХ. Фотографией спортсменки с мероприятия поделилась её фан-группа на странице в социальных сетях.

Фото: Из фан-группы Валиевой

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил во время чемпионата России — 2022. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.