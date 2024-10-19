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Американка Левито: нравится наряжаться в Одри Хепбёрн и чувствовать себя кинозвездой

Американка Левито: нравится наряжаться в Одри Хепбёрн и чувствовать себя кинозвездой
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Американка Изабо Левито рассказала о выступлении в образе Одри Хепбёрн. На первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 в Аллене (США) фигуристка стала победительницей короткой программы. Она получила от судей 68,43 балла.

«Мне кажется, что видение моего костюма определённо было Одри Хепбёрн из фильма «Завтрак у Тиффани». Мне очень нравится наряжаться в Одри Хепбёрн и чувствовать себя кинозвездой. Очень нравится эта программа, я впервые выступаю с ней в этом сезоне и очень хочу продолжить кататься под эту музыку», — приводит слова Левито официальный сайт ISU.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Женщины. Короткая программа
19 октября 2024, суббота. 03:25 МСК
Окончено
1
Изабо Левито
США
68.43
2
Брейди Теннелл
США
66.99
3
Ринка Ватанабэ
Япония
66.54

Второй стала также представляющая США Брейди Теннелл (66,99), третье место заняла Ринка Ватанабэ из Японии (66,54).

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