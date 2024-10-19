«Демонстрировала кровь, пот и слёзы». Теннел — о возвращении на соревнования после травмы

Американская фигуристка Брейди Теннелл прокомментировала своё выступление на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 в американском Аллене.

«Очень рада своему сегодняшнему выступлению, ведь это мой первый Гран-при за долгое время и после травмы. Просто хотела выступить достойно, получить удовольствие и продемонстрировать всю ту кровь, пот и слёзы, которые вложила в своё возвращение за последний год. Чувствовала огромную поддержку толпы. Энергия на арене была такой хорошей, и я просто получила огромное удовольствие», — приводит слова Теннелл официальный сайт ISU.

Напомним, после короткой программы на первом этапе Гран-при ISU Брейдли Теннел занимает второе место с результатом 66,99. Первой стала её соотечественниица Изабо Левито (68,43).