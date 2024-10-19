Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:43 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Могла сделать больше». Ватанабэ — о результатах короткой программы Гран-при ISU в Аллене

«Могла сделать больше». Ватанабэ — о результатах короткой программы Гран-при ISU в Аллене
Комментарии

Японская фигуристка Ринка Ватанабэ рассказала, что после короткой программы на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 в Аллене (США) довольна собой, но чувствует, что могла бы сделать больше.

«С одной стороны, думаю, что мне удалось выступить так, как я себе представляла. Но, с другой стороны, думаю, что могла бы сделать больше. Учитывая, что сильно нервничала, думаю, что мне удалось выступить довольно хорошо», — приводит слова Ватанабэ официальный сайт ISU.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Женщины. Короткая программа
19 октября 2024, суббота. 03:25 МСК
Окончено
1
Изабо Левито
США
68.43
2
Брейди Теннелл
США
66.99
3
Ринка Ватанабэ
Япония
66.54

После короткой программы Ринка Ватанабэ занимает третью позицию с результатом 66,54. Первое и второе место занимают американки Изабо Левито (68,43) и Брейди Теннелл (66,99).

Материалы по теме
Экс-россиянин Иван Десятов отстранён из-за обвинений в неправомерных действиях
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android