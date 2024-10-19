«Могла сделать больше». Ватанабэ — о результатах короткой программы Гран-при ISU в Аллене
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Японская фигуристка Ринка Ватанабэ рассказала, что после короткой программы на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 в Аллене (США) довольна собой, но чувствует, что могла бы сделать больше.
«С одной стороны, думаю, что мне удалось выступить так, как я себе представляла. Но, с другой стороны, думаю, что могла бы сделать больше. Учитывая, что сильно нервничала, думаю, что мне удалось выступить довольно хорошо», — приводит слова Ватанабэ официальный сайт ISU.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Женщины. Короткая программа
19 октября 2024, суббота. 03:25 МСК
Окончено
1
Изабо Левито
США
68.43
2
Брейди Теннелл
США
66.99
3
Ринка Ватанабэ
Япония
66.54
После короткой программы Ринка Ватанабэ занимает третью позицию с результатом 66,54. Первое и второе место занимают американки Изабо Левито (68,43) и Брейди Теннелл (66,99).
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