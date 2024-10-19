«Молчание разрушило меня». Фигуристка Мазенг призвала не бояться говорить о насилии

Эстонская фигуристка Солен Мазенг, рассказавшая о совершении над ней сексуального насилия, в социальных сетях призвала общественность не молчать о проблеме насилия из-за страха осуждения.

«Молчание разрушило меня, но я отказываюсь оставаться в плену этого бремени. Сегодня говорю правду: я стала жертвой сексуального насилия. Сколько из вас всё ещё страдают молча, боясь осуждения? Молчание защищает насильников, а не жертв. Пришло время высказаться», — написала Мазенг в социальных сетях.

Солен Мазенг выступает в танцах на льду с Марко Гайдаенко. На чемпионате Европы 2023 года они были 20-ми, на чемпионате мира – 33-ми.