Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:43 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Адвокат Добровинский — о деле Валиевой: очень политизировано. Нереально было выиграть

Адвокат Добровинский — о деле Валиевой: очень политизировано. Нереально было выиграть
Аудио-версия:
Комментарии

Известный адвокат Александр Добровинский высказал мнение, что дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой является результатом глобальной политической ситуации.

— Дело Валиевой очень политизировано. Больше, чем любое другое. У нас хотели отнять медали и сделали это. Я перестал смотреть Олимпийские игры, потому что в моей юности это был спорт, а сейчас — политика. Думаю, с самого начала нереально было выиграть это дело.

— То есть сейчас, когда россияне сталкиваются с международными юридическими инстанциями, существуют политические препятствия?
— Да, есть предубеждения, безусловно. Нас наказывают за то, что мы непокорённые. Надеюсь, когда‑то всё повернётся.

— Особенно это проявляется по части допинга?
— Да. Если посмотреть на норвежских лыжников‑астматиков и их состояние на финишах гонок, становится просто смешно, — приводит слова Добровинского «Матч ТВ».

Материалы по теме
Участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» — просто безумие! Её здоровье вновь под угрозой?
Участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» — просто безумие! Её здоровье вновь под угрозой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android