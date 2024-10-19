Адвокат Добровинский — о деле Валиевой: очень политизировано. Нереально было выиграть

Известный адвокат Александр Добровинский высказал мнение, что дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой является результатом глобальной политической ситуации.

— Дело Валиевой очень политизировано. Больше, чем любое другое. У нас хотели отнять медали и сделали это. Я перестал смотреть Олимпийские игры, потому что в моей юности это был спорт, а сейчас — политика. Думаю, с самого начала нереально было выиграть это дело.

— То есть сейчас, когда россияне сталкиваются с международными юридическими инстанциями, существуют политические препятствия?

— Да, есть предубеждения, безусловно. Нас наказывают за то, что мы непокорённые. Надеюсь, когда‑то всё повернётся.

— Особенно это проявляется по части допинга?

— Да. Если посмотреть на норвежских лыжников‑астматиков и их состояние на финишах гонок, становится просто смешно, — приводит слова Добровинского «Матч ТВ».