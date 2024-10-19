«Иногда надо просто «брать за горло». Елена Бережная — о новом поколении фигуристов

Олимпийская чемпионка 2002 года в спортивных парах Елена Бережная высказалась о новом поколении фигуристов.

— Когда Москвина была более жёсткой: когда работала с вами или сейчас, когда под её руководством тренируется ваша дочь?

— Мне кажется, сейчас. Нынешние дети другие, тем более в 15 лет. Иногда их надо просто «за горло брать». Особенно когда тренер что-то объясняет, чему-то хочет научить, а спортсмены фырчат и морды корчат. Я как-то Тамару Николаевну спросила, неужели я и сама такой вредной была.

— И что она ответила?

— «Ты была другая». Москвина в 15 лет меня ведь не знала, а в 18 — это уже совсем другое дело, — приводит слова Бережной RT.

Напомним, дочь Елены Бережной — София Касинс — выступает в паре с Александром Брегеем. Фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.