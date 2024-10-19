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Елена Бережная — о дочери: с самого начала понимала, что она подходит для парного катания

Елена Бережная — о дочери: с самого начала понимала, что она подходит для парного катания
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Олимпийская чемпионка 2002 года в спортивных парах Елена Бережная высказалась о подготовке своей дочери Софии Касинс к выступлениям в паре.

«Как-то у нас само всё получилось. Я видела, что София на многое способна. Поэтому у нас с ней была цель — выучить тройные прыжки, желательно все. Уровень кандидата в мастера спорта мы с горем пополам одолели.

У нас ведь не бюджетная школа, а коммерческая, поэтому получить в Санкт-Петербурге необходимые старты для выполнения КМС оказалось очень сложно. Если бы мы представляли Академию фигурного катания, наверное, с этим не было бы проблем. Но Соня два года представляла Ставропольский край. Поэтому мы воспользовались возможностью поехать в Ставрополь и выполнить норматив там.

Я с самого начала понимала: София маленькая, то есть подходит для парного катания идеально. Ждала, когда она созреет, чтобы выучить все тройные прыжки, потому что без сложных прыжков в современном парном катании делать нечего», — приводит слова Бережной RT.

Напомним, дочь Елены Бережной — София Касинс — выступает в паре с Александром Брегеем. Фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

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