Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:06 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не пускали». Бережная призналась, что мечтала выступать в художественной гимнастике

«Не пускали». Бережная призналась, что мечтала выступать в художественной гимнастике
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2002 года в спортивных парах Елена Бережная призналась, что мечтала выступать в художественной гимнастике.

— У вас самой с растяжкой проблем не было, насколько помню.
— Это правда. Поэтому мне очень многое в этом отношении давалось легко. Я любила гнуться, мечтала о художественной гимнастике, но меня туда не пускали, — приводит слова Бережной RT.

Напомним, Елена Бережная выступала в паре с Антоном Сихарулидзе, который сейчас возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Помимо олимпийского золота, спортсмены по два раза выиграли чемпионат мира и чемпионат Европы.

Материалы по теме
Елена Бережная — о дочери: с самого начала понимала, что она подходит для парного катания
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android