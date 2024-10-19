«Не пускали». Бережная призналась, что мечтала выступать в художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка 2002 года в спортивных парах Елена Бережная призналась, что мечтала выступать в художественной гимнастике.

— У вас самой с растяжкой проблем не было, насколько помню.

— Это правда. Поэтому мне очень многое в этом отношении давалось легко. Я любила гнуться, мечтала о художественной гимнастике, но меня туда не пускали, — приводит слова Бережной RT.

Напомним, Елена Бережная выступала в паре с Антоном Сихарулидзе, который сейчас возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Помимо олимпийского золота, спортсмены по два раза выиграли чемпионат мира и чемпионат Европы.