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«Мамкинский период у нас давно прошёл». Бережная — об отношениях с Тамарой Москвиной

«Мамкинский период у нас давно прошёл». Бережная — об отношениях с Тамарой Москвиной
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Олимпийская чемпионка 2002 года в спортивных парах Елена Бережная высказалась об отношениях со своим бывшим тренером Тамарой Москвиной. Сейчас специалист тренирует дочь Бережной, Софию Касинс, которая выступает в паре с Александром Брегеем.

«Я была уверена, что рано или поздно начну работать вместе с Тамарой Николаевной. Почему не получилось? Потому что я мама её ученицы. В данном случае я действительно родитель. Хотя сейчас Тамара Николаевна периодически привлекает меня к работе как консультанта. Считаю ли я, что это правильный подход? Спорить с Тамарой Николаевной я точно не стану, но, так как я проработала со своим ребёнком много лет, с первых её шагов на льду, считать меня всего лишь родителем, наверное, не совсем справедливо. Мама я дома. А на катке — тренер. Москвина со мной общается как с мамой или уже как с коллегой? Как с коллегой, надеюсь. Мамкинский период у нас давно прошёл», — приводит слова Бережной RT.

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