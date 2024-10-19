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Стало известно, что Аннабель Морозов вышла замуж за Игоря Ерёменко в 2023 году

Стало известно, что Аннабель Морозов вышла замуж за Игоря Ерёменко в 2023 году
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Появилась информация, что бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов вышла замуж за экс-партнёра Игоря Ерёменко 16 мая 2023 года. Соответствующую информацию передаёт аккаунт The Skating Lessons.

Оба спортсмена в послеолимпийском периоде выступали в танцах на льду за сборную России. Фигуристы приняли участие в контрольных прокатах, но на первом совместном официальном соревновании — одном из Гран-при России — партнёрша получила травму, из-за чего дуэт не смог завершить состязания, а потом отправился в США, где сейчас живёт отец Аннабель, известный хореограф Николай Морозов.

После этого ходили слухи, что спортсмены рассматривают вариант с переходом в сборную США. Впоследствии Федерация фигурного катания России действительно удовлетворила просьбу Аннабель о смене спортивного гражданства. При этом она рассталась с Игорем Ерёменко и встала в дуэт с американцем Джеффри Ченом. С сезона-2024/2025 они уже выступили на нескольких стартах.

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