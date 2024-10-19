Появились свадебные фотографии Юлии Липницкой и Дмитрия Михайлова

Появились свадебные фотографии российской фигуристки, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой и хореографа Дмитрия Михайлова. Соответствующие изображения были опубликованы на аккаунте TeamLipnitskaya.

Фото: TeamLipnitskaya

Фото: TeamLipnitskaya

Напомним, недавно стало известно, что Липницкая родила сына от Михайлова. Он является отцом ребёнка и новым мужем олимпийской чемпионки, за которого она вышла замуж после расставания с Владиславом Тарасенко, первым мужем и отцом её дочери Каталины. Липницкая и Михайлов несколько лет работают вместе в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Михайлов в социальных сетях выступил с обращением, где высказался об отношениях с Юлией Липницкой.