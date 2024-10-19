Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:06 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Появились свадебные фотографии Юлии Липницкой и Дмитрия Михайлова

Появились свадебные фотографии Юлии Липницкой и Дмитрия Михайлова
Комментарии

Появились свадебные фотографии российской фигуристки, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой и хореографа Дмитрия Михайлова. Соответствующие изображения были опубликованы на аккаунте TeamLipnitskaya.

Фото: TeamLipnitskaya

Фото: TeamLipnitskaya

Напомним, недавно стало известно, что Липницкая родила сына от Михайлова. Он является отцом ребёнка и новым мужем олимпийской чемпионки, за которого она вышла замуж после расставания с Владиславом Тарасенко, первым мужем и отцом её дочери Каталины. Липницкая и Михайлов несколько лет работают вместе в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Михайлов в социальных сетях выступил с обращением, где высказался об отношениях с Юлией Липницкой.

Материалы по теме
Дмитрий Михайлов подтвердил информацию о свадьбе с Юлией Липницкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android