Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли ритм-танец на Skate America, Дэвис и Смолкин — третьи

Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Они получили от судей 83,56 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (77,88), третье место заняли представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин (73,16).
Гран-при ISU — 2024/2025. Первый этап. Аллен (США). Танцы на льду. Ритм-танец.
1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83,56
2. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 77,88
3. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 73,16
4. Алишия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 71,75
5. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 70,99
6. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 70,38
7. Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 70,09
8. Лия Несет — Артём Маркелов (США) — 69,68
9. Аннабель Морозов — Джеффри Чен (США) — 66,57
10. Элизабет Ткаченко — Алексей Киляков (Израиль) — 65,13