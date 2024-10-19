Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли ритм-танец на Skate America, Дэвис и Смолкин — третьи

Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Они получили от судей 83,56 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (77,88), третье место заняли представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин (73,16).

Гран-при ISU — 2024/2025. Первый этап. Аллен (США). Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83,56

2. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 77,88

3. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 73,16

4. Алишия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 71,75

5. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 70,99

6. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 70,38

7. Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 70,09

8. Лия Несет — Артём Маркелов (США) — 69,68

9. Аннабель Морозов — Джеффри Чен (США) — 66,57

10. Элизабет Ткаченко — Алексей Киляков (Израиль) — 65,13