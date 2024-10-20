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Японцы Рику Миура и Рюити Кихара одержали победу на Гран-при США

Японцы Рику Миура и Рюити Кихара одержали победу на Гран-при США
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Спортивная пара из Японии Рику Миура и Рюити Кихара одержали победу на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Они получили от судей 214,23 балла. Вторыми стали американцы Элли Кам и Дэниэл О’Ши (201,73), третье место заняли представляющие США Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (191,51).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Спортивные пары. Произвольная программа
19 октября 2024, суббота. 22:43 МСК
Окончено
1
Япония
2
США
3
США

Спортивные пары. Итоговое положение

1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 214,23

2. Элли — Дэниэл О’Ши (США) — 201,73

3. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 191,51

4. Анастасия Метёлкина — Лука Берулава (Грузия) — 191,43

5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 184,01

6. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 180,13

7. Кейти Макбит — Даниил Паркман (США) — 168,08

8. Милания Вяанянен — Филиппо Клериси (Финляндия) — 156,55

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