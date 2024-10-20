Японцы Рику Миура и Рюити Кихара одержали победу на Гран-при США

Спортивная пара из Японии Рику Миура и Рюити Кихара одержали победу на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Они получили от судей 214,23 балла. Вторыми стали американцы Элли Кам и Дэниэл О’Ши (201,73), третье место заняли представляющие США Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (191,51).
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 214,23
2. Элли — Дэниэл О’Ши (США) — 201,73
3. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 191,51
4. Анастасия Метёлкина — Лука Берулава (Грузия) — 191,43
5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 184,01
6. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 180,13
7. Кейти Макбит — Даниил Паркман (США) — 168,08
8. Милания Вяанянен — Филиппо Клериси (Финляндия) — 156,55
- 20 октября 2024
-
00:25
- 19 октября 2024
-
23:56
-
23:15
-
22:36
-
21:21
-
16:55
-
16:43
-
16:30
-
14:59
-
14:58
-
13:46
-
13:33
-
13:00
-
12:51
-
11:51
-
11:17
-
04:56
-
03:09
- 18 октября 2024
-
17:37
-
17:18
-
17:10
-
16:33
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
14:22
-
13:21
-
13:12
-
12:30
-
12:26
-
12:09
-
10:20
- 17 октября 2024
-
19:12
-
19:05
-
18:58