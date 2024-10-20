Илья Малинин победил в короткой программе на Гран-при США

Известный фигурист, представляющий США, Илья Малинин одержал победу на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Он получил от судей 99.69 баллов. Вторым стал японец Као Миура (99.54), третье место занял грузин Ника Эгадзе (93.89).

Мужчины. Короткая программа. Итоговое положение.

Илья Малинин (США) — 99.69. Као Миура (Япония) — 99.54. Ника Эгадзе (Грузия) — 93.89. Кевин Аймоз (Франция) — 92.04. Денис Васильев (Латвия) — 85.10. Косиро Симада (Япония) — 81.88. Нодзому Йосиока (Япония) — 80.79. Максим Наумов (США) — 73.11. Донован Каррильо (Мексика) — 67.48. Уэсли Чиу (Канада) — 66.86.

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