Илья Малинин победил в короткой программе на Гран-при США
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Известный фигурист, представляющий США, Илья Малинин одержал победу на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Он получил от судей 99.69 баллов. Вторым стал японец Као Миура (99.54), третье место занял грузин Ника Эгадзе (93.89).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Мужчины. Короткая программа
20 октября 2024, воскресенье. 01:16 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
99.69
2
Као Миура
Япония
99.54
3
Ника Эгадзе
Грузия
93.89
Мужчины. Короткая программа. Итоговое положение.
- Илья Малинин (США) — 99.69.
- Као Миура (Япония) — 99.54.
- Ника Эгадзе (Грузия) — 93.89.
- Кевин Аймоз (Франция) — 92.04.
- Денис Васильев (Латвия) — 85.10.
- Косиро Симада (Япония) — 81.88.
- Нодзому Йосиока (Япония) — 80.79.
- Максим Наумов (США) — 73.11.
- Донован Каррильо (Мексика) — 67.48.
- Уэсли Чиу (Канада) — 66.86.
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