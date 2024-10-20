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Илья Малинин победил в короткой программе на Гран-при США

Илья Малинин победил в короткой программе на Гран-при США
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Известный фигурист, представляющий США, Илья Малинин одержал победу на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Он получил от судей 99.69 баллов. Вторым стал японец Као Миура (99.54), третье место занял грузин Ника Эгадзе (93.89).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Мужчины. Короткая программа
20 октября 2024, воскресенье. 01:16 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
99.69
2
Као Миура
Япония
99.54
3
Ника Эгадзе
Грузия
93.89

Мужчины. Короткая программа. Итоговое положение.

  1. Илья Малинин (США) — 99.69.
  2. Као Миура (Япония) — 99.54.
  3. Ника Эгадзе (Грузия) — 93.89.
  4. Кевин Аймоз (Франция) — 92.04.
  5. Денис Васильев (Латвия) — 85.10.
  6. Косиро Симада (Япония) — 81.88.
  7. Нодзому Йосиока (Япония) — 80.79.
  8. Максим Наумов (США) — 73.11.
  9. Донован Каррильо (Мексика) — 67.48.
  10. Уэсли Чиу (Канада) — 66.86. 
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