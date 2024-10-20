Японка Вакаба Хигути одержала победу в произвольной программе на Гран-при США

Фигуристка из Японии Вакаба Хигути одержала победу на первом этапе в произвольной программе Гран-при США в американском Аллене. Она получила от судей 196,93 балла. Второй стала её соотечественница Ринка Ватанабэ (195,22), третье место заняла представительница США Изабо Левито (194,83).

Женщины. Произвольная программа. Итоговое положение.

Вакаба Хигути (Япония) — 196,93. Ринка Ватанабэ (Япония) — 195,22. Изабо Левито (США) — 194,83. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 193,61. Брейди Теннелл (США) — 192,04. Элис Лин-Грейси (США) — 183,94. Юна Аоки (Япония) — 183,03. Ливия Кайзер (Швейцария) — 177,67. Ольга Микутина (Австрия) — 166,77. Минчхэ Ким (Южная Корея) — 165,57. Леа Серна (Франция) — 151,87. Софья Степченко (Латвия) — 137,92.

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Фигуристки после окончания карьеры: