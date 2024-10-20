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Японка Вакаба Хигути одержала победу в произвольной программе на Гран-при США

Японка Вакаба Хигути одержала победу в произвольной программе на Гран-при США
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Фигуристка из Японии Вакаба Хигути одержала победу на первом этапе в произвольной программе Гран-при США в американском Аллене. Она получила от судей 196,93 балла. Второй стала её соотечественница Ринка Ватанабэ (195,22), третье место заняла представительница США Изабо Левито (194,83).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Женщины. Произвольная программа
20 октября 2024, воскресенье. 03:06 МСК
Окончено
1
Вакаба Хигути
Япония
196.93
2
Ринка Ватанабэ
Япония
195.22
3
Изабо Левито
США
194.83

Женщины. Произвольная программа. Итоговое положение.

  1. Вакаба Хигути (Япония) — 196,93.
  2. Ринка Ватанабэ (Япония) — 195,22.
  3. Изабо Левито (США) — 194,83.
  4. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 193,61.
  5. Брейди Теннелл (США) — 192,04.
  6. Элис Лин-Грейси (США) — 183,94.
  7. Юна Аоки (Япония) — 183,03.
  8. Ливия Кайзер (Швейцария) — 177,67.
  9. Ольга Микутина (Австрия) — 166,77.
  10. Минчхэ Ким (Южная Корея) — 165,57.
  11. Леа Серна (Франция) — 151,87.
  12. Софья Степченко (Латвия) — 137,92.
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Фигуристки после окончания карьеры:

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