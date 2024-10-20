Илья Малинин — о пятерных прыжках: всё выглядит многообещающе

Чемпион мира 2024 года американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе на Skate America. Напомним, он занял первое место с результатом 99,69 балла. Вторым стал японец Као Миура (99,54), третье место занял грузин Ника Эгадзе (93,89).

«Я рад, что сегодня всё получилось. Я нервничал немного больше, чем обычно, но думаю, что это нормально для первого проката сезона Гран-при. Я очень ценю Као, обе его программы потрясающие, он даёт мне отличную конкуренцию и мотивацию бороться за это завтра.

Предпочитаю не говорить о пятерных прыжках слишком много. Это то, что я хочу сохранить, может быть, на следующий сезон, но могу сказать, что всё выглядит многообещающе», — приводит слова Малинина Golden Skate.