«Ошибка была на спирали смерти». Анастасия Метёлкина — о выступлении на Skate America

Выступающая за Грузию фигуристка Анастасия Метёлкина рассказала о выступлении на первом этапе Гран-при ISU Skate America. Она в дуэте с Лукой Берулавой заняла четвёртое место в соревнованиях спортивных пар (191,43), уступив бронзовым призёрам Алисе Ефимовой и Мише Митрофанову всего 0,08 балла.

«Сейчас сложно осознать, что произошло. Мы чувствовали себя очень подготовленными к этому соревнованию. Особенно Лука, который обычно очень силён в прыжках, поэтому нам действительно нужно разобраться, что произошло. Ошибка была на «спирали смерти» (элемент фигурного катания, когда партнёрша описывает спираль вокруг партнёра. – Прим. «Чемпионата»), мы никогда раньше не допускали такой ошибки с тех пор, как катались вместе.

Небольшой отрыв от бронзовой медали на самом деле не имеет значения, ошибки — это то, что мы должны исправлять и над чем работать», — приводит слова Метёлкиной Golden Skate.

Победителями в турнире спортивных пар стали японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара с результатом 214,23.