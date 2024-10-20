«Разительно отличаются от российских танцоров». Вайцеховская — о Дэвис и Смолкине

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала выступление бывших российских танцоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на этапе Гран-при в США.

«Диана Дэвис/Глеб Смолкин образца Монреаля вчерашней подачей своего ритм-танца разительно отличаются от всех российских танцоров. Они и в олимпийском сезоне отличались, когда катались ещё за Россию, тренируясь у Игоря Шпильбанда. Многого не умели, на многое закрывали глаза судьи, порой совершенно прямолинейно и бессовестно, но ощущение невероятно свежего катания ребят лично я помню до сих пор. Была не то чтобы сторонницей, чтобы третьей российской парой мы показали на международной арене именно Диану с Глебом, но это не вызывало отторжения, скажем так.

Хотя для самого Шпильбанда (разговаривала с ним об этом) попадание фигуристов в ту сборную стало большим сюрпризом», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.