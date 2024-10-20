Худайбердиева: нам с Базиным было бы интересно поучаствовать в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с партнёром Егором Базиным, высказалась о возможном участии в шоу «Ледниковый период».

«Мы пока действующие спортсмены, поэтому сейчас не задумываемся об участии в ледовых шоу. «Ледниковый период» – прекрасный проект, очень интересный и престижный. Из года в год организаторы этого проекта придумывают что-то новое, модернизируют его. Мы пока не можем участвовать в «Ледниковом периоде» в силу своей занятости и основной работы. Но нам было бы интересно, конечно, поучаствовать», – приводит слова Худайбердиевой Metaratings.ru.

Напомним, в прошедшем сезоне танцевальный дуэт Худайбердиевой и Базина завоевал серебро на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших. За время отстранения они также стали победителями национального первенства. На будущий сезон Худайбердиева/Базин вошли в состав сборной России и уже выступили на контрольных прокатах с новыми программами.