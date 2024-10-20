Илья Малинин получил балл штрафа на Гран-при США за перекат короткой программы
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Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин получил балл штрафа за перекат короткой программы на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. По правилам короткая программа у мужчин не может длиться более 2 минут и 50 секунд. Малинин закончил программу на 0,85 секунды позже – за 2.50,85.
Однако эта ошибка всё равно не помешала ему занять лидирующую строчку после первого дня соревнований. Малинин получил от судей 99,69 балла. Вторым стал японец Као Миура (99,54), третье место занял грузин Ника Эгадзе (93,89).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Мужчины. Короткая программа
20 октября 2024, воскресенье. 01:16 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
99.69
2
Као Миура
Япония
99.54
3
Ника Эгадзе
Грузия
93.89
Итоги соревнований в мужском одиночном катании станут известны сегодня, 20 октября, вечером.
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