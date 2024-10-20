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Малинин не заявил четверной аксель в контенте произвольной программы на Гран-при США

Малинин не заявил четверной аксель в контенте произвольной программы на Гран-при США
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Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин не заявил свой коронный элемент, четверной аксель, в контенте произвольной программы на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Спортсмен планирует прыгать четыре четверных прыжка — флип, лутц, риттбергер и каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Также американец заявил ещё два элемента ультра-си — одинарный тройной аксель и тройной аксель в каскаде с тройным сальховом.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Мужчины. Произвольная программа
20 октября 2024, воскресенье. 19:04 МСК
Не началось

Произвольная программа в мужском одиночном катании начнётся сегодня, 20 октября, около 19:00 мск.

Отметим, что после первого дня соревнований Малинин занимает лидирующую строчку с 99,69 баллами от судей.

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