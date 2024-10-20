Малинин не заявил четверной аксель в контенте произвольной программы на Гран-при США

Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин не заявил свой коронный элемент, четверной аксель, в контенте произвольной программы на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Спортсмен планирует прыгать четыре четверных прыжка — флип, лутц, риттбергер и каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Также американец заявил ещё два элемента ультра-си — одинарный тройной аксель и тройной аксель в каскаде с тройным сальховом.

Произвольная программа в мужском одиночном катании начнётся сегодня, 20 октября, около 19:00 мск.

Отметим, что после первого дня соревнований Малинин занимает лидирующую строчку с 99,69 баллами от судей.