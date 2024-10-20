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Евгения Медведева опубликовала нежную фотографию в купальнике

Евгения Медведева опубликовала нежную фотографию в купальнике
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась новым фото. Она опубликовала нежную фотографию в купальнике в личном аккаунте в социальных сетях.

Фото: Из личного архива

Напомним, 15 ноября пройдёт ледовое шоу Евгении Медведевой, приуроченное к её 25-летнему юбилею. Ранее появилась информация, что врачи запретили фигуристке выходить на лёд, но она успокоила поклонников, сказав, что её здоровью ничего не угрожает и она сможет выступить как на собственном шоу, так и в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Кармен».

Также Медведева стала ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где составила компанию Алексею Ягудину.

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