Евгения Медведева опубликовала нежную фотографию в купальнике

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась новым фото. Она опубликовала нежную фотографию в купальнике в личном аккаунте в социальных сетях.

Фото: Из личного архива

Напомним, 15 ноября пройдёт ледовое шоу Евгении Медведевой, приуроченное к её 25-летнему юбилею. Ранее появилась информация, что врачи запретили фигуристке выходить на лёд, но она успокоила поклонников, сказав, что её здоровью ничего не угрожает и она сможет выступить как на собственном шоу, так и в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Кармен».

Также Медведева стала ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где составила компанию Алексею Ягудину.