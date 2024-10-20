Максим Траньков: в парном катании есть стандарт — сильный партнёр и миниатюрная партнёрша

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков высказался о специфике парного катания. Он также рассказал о том, как обычно складывается пара, приведя в пример свою личную историю с бывшей партнёршей, а теперь женой Татьяной Волосожар.

«Парное катание — это сложный длительный процесс подготовки, нужно пройти селекцию ещё на этапе юниорства. В российском парном катании есть стандарты: это сильный статный партнёр и миниатюрная пластичная партнёрша. Такая пара наиболее удачно подчёркивает красоту линий элементов, придаёт грацию. И тогда пазлы складываются, тогда зритель видит всю «химию» при исполнении номеров фигуристов. К сожалению, не у всех спортсменов в нашем виде спорта получается найти пару, так как это и сложный психологический процесс. Мне повезло. Я встретил Татьяну Волосожар, которая стала моей супругой! А многие остаются в одиночном катании», — сказал Траньков в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.

Напомним, сейчас Траньков работает тренером в центре Этери Тутберидзе. В частности, он занимается с парой Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Ранее он тренировал Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые под его руководством стали вице-чемпионами Олимпийских игр в Пекине 2022 года. В том же году Траньков получил звание «Заслуженный тренер России».