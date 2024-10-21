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Траньков — о тренерстве: было бы здорово, чтобы при помощи технологий облегчали наш труд

Траньков — о тренерстве: было бы здорово, чтобы при помощи технологий облегчали наш труд
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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков выступил на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе на заседании Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Там он поделился особенностями тренерской работы.

«Как тренер я живу судьбами своих воспитанников: переживаю за них, даю советы в разных, в том числе и жизненных, ситуациях. Для меня важно воспитать не только спортсмена с хорошей техникой, но и правильно мыслящего человека, который будет созидать в жизни и спорте. Здесь, я считаю, важен личный духовно-нравственный пример тренера. К сожалению, труд тренера также сопровождается огромным количеством необходимой к заполнению документации. Было бы здорово, чтобы кто-то, к примеру, при помощи современных технологий облегчил бы наш труд!» — сказал Траньков.

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