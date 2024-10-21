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Максим Траньков назвал качества, необходимые для успешных фигуристов в парном катании

Максим Траньков назвал качества, необходимые для успешных фигуристов в парном катании
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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков назвал качества, которые необходимо иметь всем фигуристам, которые хотят достичь больших побед в парном катании.

«Фигуристы должны быть развиты всесторонне. Я разбираюсь в классической музыке, так как поиск музыкального сопровождения номера выступления фигуриста предусматривает необходимость таких знаний. Я посмотрел все постановки балетов, какие только возможны, прочитал множество классических произведений литературы, потому что каждому своему герою в наших постановках нужно дать характер, разобрать его сущность, чтобы ярче и чётче передать образ зрителю. Я разбираюсь в моде и знаю историю костюма. В конечном итоге фигуристы — это культурно образованные люди, знающие мировую художественную культуру в любом её историческом периоде», — сказал Траньков в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.

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