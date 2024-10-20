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«Ты становишься психоустойчивым». Траньков интересно ответил, что для него значит спорт

«Ты становишься психоустойчивым». Траньков интересно ответил, что для него значит спорт
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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков выступил на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе на заседании Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Там он рассказал, что для него значит спорт.

«Спорт для меня — это прежде всего возможность. Спорт многое даёт в жизни и ещё большему учит: самодисциплине, в процессе занятий спортом и выступлений ты становишься психоустойчивым, готовым к любым испытаниям, умеешь побороть волнение перед любым событием. Спорт — это огромное количество людей, близких по духу и настрою. Я горжусь тем, что наша спортивная семья большая, дружная, многонациональная!» — сказал Траньков.

Напомним, сейчас Траньков работает комментатором, а также тренером в центре Этери Тутберидзе. В частности, он занимается с парой Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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