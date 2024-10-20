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Илья Малинин стал победителем Гран-при США, сделав ошибку в двух прыжках

Илья Малинин стал победителем Гран-при США, сделав ошибку в двух прыжках
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Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин одержал победу на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Он получил от судей 290,12 балла за две программы. Вторым стал француз Кевин Аймоз (282,88), третье место занял японец Као Миура (278,67). Ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе грузинский спортсмен Ника Эгадзе остановился в шаге от пьедестала, набрав 261, 71 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Мужчины. Произвольная программа
20 октября 2024, воскресенье. 19:04 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
290.12
2
Кевин Аймоз
Франция
282.88
3
Као Миура
Япония
278.67

Мужчины. Итоговое положение. Гран-при ISU. Skate America.

  1. Илья Малинин (США) — 290,12.
  2. Кевин Аймоз (Франция) — 282,88.
  3. Као Миура (Япония) — 278,67.
  4. Ника Эгадзе (Грузия) — 261,71.
  5. Денис Васильев (Латвия) — 251,47.
  6. Косиро Симада (Япония) — 219,68.
  7. Максим Наумов (США) — 216,38.
  8. Нодзому Йосиока (Япония) — 215,92.
  9. Уэсли Чиу (Канада) — 206,94.
  10. Лукас Бруссард (США) — 206,57.
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