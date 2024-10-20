Ученик Тутберидзе: мне понравилось выступать с Малининым и пообщаться с ним в раздевалке

Ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе прокомментировал четвёртое место по итогам первого этапа Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Он получил от судей 261,71 балла.

«В прошлом сезоне я бы отпустил программу после первой ошибки на четверном лутце. Но я рад, что сегодня я собрался после падения и хорошо показал остальную часть программы. Я вижу определённый прогресс и рад этому. Здесь на этапе была хорошая энергетика. Также очень высокий уровень. Мы, первые пять фигуристов, были вместе на шоу The Ice в Японии, так что нам было приятно ещё раз пообщаться друг с другом. Особенно мне понравилось выступать вместе с Ильёй (Малининым. — Прим. «Чемпионата») и пообщаться с ним в раздевалке. В целом это были хорошие соревнования для меня», — приводит слова Эгадзе Golden Skate.

Напомним, первое место на этапе занял чемпион мира — 2024 американец Илья Малинин (290,12), второе — француз Кевин Аймоз, откатавший практически на свой личный рекорд (282,88). На третьей строчке расположился чемпион четырёх континентов японец Као Миура (278,67).