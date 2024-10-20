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Илья Малинин: статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление

Илья Малинин: статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление
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Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин прокомментировал победу на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Он получил от судей 290,12 балла за две программы.

«Я горжусь своим катанием сегодня и рад, что смог добиться успеха, несмотря на допущенные мной ошибки. Я всегда стараюсь напоминать себе, что падения случаются и их нужно преодолевать. Я так горжусь Кевином (Аймозом, занявшим второе место. — Прим. «Чемпионата») после всего, что ему пришлось пережить. Статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление, и мне нужно научиться с этим справляться. Моя цель на следующем этапе Гран-при в Канаде — выступить так, как я умею», — приводит слова Малинина Golden Skate.

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