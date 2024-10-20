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Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли этап Skate America, Дэвис и Смолкин — четвёртые

Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли этап Skate America, Дэвис и Смолкин — четвёртые
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Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон победили на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Они получили от судей 206,38 балла. Вторыми стали двукратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (205,63), третье место заняли испанцы Оливия Смарт и Тим Дик (189.44).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 1, Аллен, США
Танцы на льду. Произвольный танец
20 октября 2024, воскресенье. 21:22 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
США
3
Испания

Отметим, что бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин, остановились в шаге от пьедестала (187,05). Ещё одна бывшая россиянка, Аннабель Морозов, выступающая с Джеффри Ченом за США, заняла предпоследнее место.

Гран-при ISU — 2024/2025. Первый этап. Аллен (США). Танцы на льду.

1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 206,38.

2. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 205,63.

3. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 189,44.

4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 187,05.

5. Лия Несет — Артём Маркелов (США) — 179,38.

6. Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 179,94.

7. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 174,91.

8. Элизабет Ткаченко — Алексей Киляков (Израиль) — 166,94.

9. Аннабель Морозов — Джеффри Чен (США) — 166,73.

10. Алишия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 165,96.

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