Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли этап Skate America, Дэвис и Смолкин — четвёртые

Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон победили на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Они получили от судей 206,38 балла. Вторыми стали двукратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (205,63), третье место заняли испанцы Оливия Смарт и Тим Дик (189.44).

Отметим, что бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин, остановились в шаге от пьедестала (187,05). Ещё одна бывшая россиянка, Аннабель Морозов, выступающая с Джеффри Ченом за США, заняла предпоследнее место.

Гран-при ISU — 2024/2025. Первый этап. Аллен (США). Танцы на льду.

1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 206,38.

2. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 205,63.

3. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 189,44.

4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 187,05.

5. Лия Несет — Артём Маркелов (США) — 179,38.

6. Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 179,94.

7. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 174,91.

8. Элизабет Ткаченко — Алексей Киляков (Израиль) — 166,94.

9. Аннабель Морозов — Джеффри Чен (США) — 166,73.

10. Алишия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 165,96.