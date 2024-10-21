Мэдисон Чок и Эван Бэйтс прокомментировали второй результат на домашнем этапе Гран-при

Двукратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс прокомментировали второе место на домашнем этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Они получили от судей 205,63. Меньше чем на балл их опередили победители — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,38).

«Мы любим в спорте то, что он такой непредсказуемый. Вчера мы совершили ошибку. Но трудности, с которыми мы столкнулись здесь, вдохновляют нас вернуться к работе и тренироваться ещё лучше. Но в целом мы гордимся тем, что смогли показать сегодня. Это был наш первый выход в сезоне. В программах из сезона в сезон мы стараемся делать что-то новое. Единственный путь успеха — всегда идти вверх и вперёд. И наши постановки и костюмы этого года нам особенно нравятся.

Так что нам очень понравилось быть на Skate America. Особенно с учётом того, что здесь участвовало шесть дуэтов из нашей монреальской команды и у нас прекрасные товарищеские отношения со всеми из них», — приводит слова Чок и Бэйтса Golden Skate.