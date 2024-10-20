Дэвис и Смолкин: после вчерашнего дня мы понимали, что хотели медаль, это разочаровывает

Бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин, прокомментировали четвёртое место на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене (187,05).

«Мы довольны тем, что показали. Это был хороший старт сезона, и сегодня мы хорошо чувствовали себя на льду. После вчерашнего дня мы понимали, что хотели медаль, так что это, конечно, немного разочаровывает. Но мы всё ещё молодой дуэт, у нас ещё много возможностей, и это было только начало сезона. Мы счастливы», — приводит слова дуэта Golden Skate.

Напомним, победителями этапа стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Они получили от судей 206,38 балла. Вторыми стали двукратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (205,63).