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Александра Трусова поделилась новым милым видео с мужем под песню Егора Крида

Александра Трусова поделилась новым милым видео с мужем под песню Егора Крида
Александра Игнатова (Трусова)
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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) поделилась новым совместным видеороликом со своим мужем Макаром Игнатовым.

На видео Александра и Макар кружатся под песню Егора Крида и JONY «Дым». Также в ролике снялись друзья пары.

Напомним, Александра и Макар поженились 17 августа 2024 года в Подмосковье, фигуристы находились в отношениях с начала этого года. В сентябре Александра Игнатова после большого перерыва выступила на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге и представила две новые программы на сезон. На данный момент неизвестно, приняла ли фигуристка какое-то решение о дальнейшем участии в соревнованиях.

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