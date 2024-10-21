«Если вести — то с Загитовой». Губерниев ответил, почему его нет в «Ледниковом периоде»

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал о причинах, почему он не работает в телешоу о фигурном катании «Ледниковый период».

«Меня звали в жюри, мы с Ильёй (Авербухом) разговаривали. Меня очень часто туда приглашают. Если можно было, чтобы сердце самовольно разлюбило. В том смысле, что, если бы я не был связан контрактом с ВГТРК, каналом «Россия» – наверное, да. Но я работаю в команде Олега Добродеева и горжусь этим», – цитирует Губерниева Metaratings.

Также комментатор ответил на вопрос, с кем бы ему хотелось вести проект, если бы он всё же принимал в нём участие. «Безусловно, если вести – то с Загитовой. Заодно бы поделали так называемые «рупара»: рла, рля, рло, рлё», – сказал Губерниев.

Напомним, ведущими нового сезона «Ледникового периода» стали Евгения Медведева и Алексей Ягудин. Съёмки проекта стартуют на следующей неделе.