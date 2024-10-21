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Глава РУСАДА — о деле Валиевой: это сигнал для всех, кто работает с юными спортсменами

Глава РУСАДА — о деле Валиевой: это сигнал для всех, кто работает с юными спортсменами
Камила Валиева
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о влиянии допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой на работу с другими спортсменами.

«Думаю, безусловно, это сигнал для всех, кто работает с юными спортсменами, сигнал для их родителей и всего окружения: спортсменам надо помогать получать всю необходимую информацию, которая будет предостерегать их от нарушения антидопинговых правил. Необходимо с самого раннего возраста спортсмена объяснять тем, кто находится рядом с атлетами, важность соблюдения правил безопасности в части антидопинга. Произошёл шокирующий случай с юной талантливой спортсменкой, но когда дело уже закрыто, все должны извлечь из этого урок и обратить внимание на образовательную действительность в этом поле», – приводит слова Логиновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 29 января 2024 года CAS огласил решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года. Результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года (дата взятия положительной допинг-пробы) были аннулированы.

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