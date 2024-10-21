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Софья Муравьева сообщила, что не могла полноценно тренироваться из-за травмы

Ученица Плющенко Муравьёва не выступит на этапе Гран-при России в Магнитогорске
Софья Муравьёва
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Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата страны Софья Муравьёва сообщила, что не выступит на первом этапе серии Гран-при России в Магнитогорске.

«Всем доброго дня! Хотела сообщить Вам, что меня не будет на первом этапе в Магнитогорске (26-27 октября). Сразу хочу сказать, что это связано с небольшой травмой, из-за которой я не смогла полноценно тренироваться.
Сейчас всё хорошо, я приступила к тренировкам и готовлюсь к соревнованиям. Благодарю всех, кто меня поддерживает!» – написала Муравьёва в своём телеграм-канале.

Муравьёва вошла в предварительный список участников этапа в Магнитогорске, опубликованный ФФККР. Пока неизвестно, кто заменит фигуристку.

Соревнования в Магнитогорске в рамках Гран-при России пройдут на арене «Металлург» 26 и 27 октября.

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