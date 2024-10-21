Ученица Плющенко Муравьёва не выступит на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата страны Софья Муравьёва сообщила, что не выступит на первом этапе серии Гран-при России в Магнитогорске.
«Всем доброго дня! Хотела сообщить Вам, что меня не будет на первом этапе в Магнитогорске (26-27 октября). Сразу хочу сказать, что это связано с небольшой травмой, из-за которой я не смогла полноценно тренироваться.
Сейчас всё хорошо, я приступила к тренировкам и готовлюсь к соревнованиям. Благодарю всех, кто меня поддерживает!» – написала Муравьёва в своём телеграм-канале.
Муравьёва вошла в предварительный список участников этапа в Магнитогорске, опубликованный ФФККР. Пока неизвестно, кто заменит фигуристку.
Соревнования в Магнитогорске в рамках Гран-при России пройдут на арене «Металлург» 26 и 27 октября.