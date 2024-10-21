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Фото: Софья Самоделкина посетила Голливуд

Фото: Софья Самоделкина посетила Голливуд
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, с сезона-2024/2025 выступающая за Казахстан, посетила Голливуд (США).

«Мечта номер один… Голливуд», — написала Самоделкина на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница Самоделкиной в социальных сетях

Ранее фигуристка сообщила, что отправилась на стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну в США. Спортсменка опубликовала фотографию с паспортом на своей странице в соцсетях.

Напомним, Самоделкина покинула академию российского тренера Евгения Плющенко, чтобы переехать в Казахстан и получить возможность пройти стажировку у Рафаэля Арутюняна.

Арутюнян, в частности, тренировал победителя Олимпийских игр 2022 года, трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена и сейчас является консультантом действующего чемпиона мира Ильи Малинина.

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