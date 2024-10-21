«Хотя бы по одному спортсмену в каждом виде». Глейхенгауз — об отстранении фигуристов

Российский тренер по фигурному катанию, хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что его не удивило решение Международного союза конькобежцев (ISU) оставить в силе отстранение российских спортсменов от мировых стартов.

«Абсолютно нет, это было совершенно ожидаемо. У меня надежда на то, что нам дадут по одной квоте и возможность отобраться на Олимпийские игры. Хотя бы по одному спортсмену в каждом виде. Если это произойдёт, то уже будет успех», – приводит слова Глейхенгауза «Матч ТВ».

Напомним, с марта 2022 года российские фигуристы не могут принимать участия в международных стартах по решению ISU. На совете организации в сентябре 2024 года вопрос о допуске россиян был включён в повестку, однако решение не поменялось.