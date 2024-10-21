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ISU может допустить российских спортсменов до турниров в олимпийский сезон — источник

ISU может допустить российских спортсменов до турниров в олимпийский сезон — источник
Аделия Петросян
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) могут принять решение о допуске российских спортсменов к международным стартам, начиная с олимпийского сезона-2025/2026.

«Руководство ISU принципиально готово к такому сценарию. Они осознают, что когда-то им нужно будет решиться на это. Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Беларуси в олимпийском сезоне действительно может произойти», – цитирует слова источника, близкого к ситуации, «РИА Новости Спорт».

Напомним, на данный момент российские фигуристы не могут участвовать в турнирах под эгидой ISU, бан продолжается с марта 2022 года. В сентябре 2024 года вопрос о допуске россиян был вынесен в повестку на совете организации, но ничего не изменилось. Вопрос снова могут рассмотреть в марте 2025 года на новом совете ISU.

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