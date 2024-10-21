«Никого не слушайте, нужно идти вперёд». Алина Загитова дала совет школьникам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос, на что тратит время, а также дала совет школьникам.

«Знаете, у меня много своей деятельности, в которой я максимально принимаю участие. Вам всё рассказать? Это тренировки, совещания, мероприятия, как, допустим, журнальная съёмка, бывает такое. Переезды, перелёты в другие города, так скажем, посещение мероприятий по типу такого формата, где я сегодня была», – сказала Загитова в интервью «РИЛИ ТВ» во время своей поездки в Уфу.

Фигуристку также попросили дать совет подрастающему поколению. «Ребят, никого не слушайте, нужно идти вперёд. Слушайте себя, своих родных и близких, потому что плохого они вам точно не пожелают. Ну и ставить перед собой цели и идти к ним путём работы, обучения того же самого. У вас всё получится, я в вас верю», – сказала Загитова.

Ранее стало известно, что Алина Загитова не будет ведущей «Ледникового периода» в грядущем сезоне.