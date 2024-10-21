«Аудитория падает». Глейхенгауз назвал тенденции мирового фигурного катания без россиян

Российский тренер по фигурному катанию, хореограф, член штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, какие тенденции в мировом фигурном катании замечает на фоне бана российских спортсменов.

«В каждом виде всё индивидуально, потому что интерес падает при отсутствии конкуренции. Вот танцы на льду и без нас прекрасно существуют. А в парном катании нас не хватает: уровень не такой высокий. Когда наши три-четыре пары выступают на Гран-при, любой из этапов выглядит сильнее. Если же мы говорим про девочек, то, конечно, не видим никаких элементов ультра-си, и для зрителя это работает в минус. Аудитория падает», — приводит слова Глейхенгауза «Матч ТВ».

Видео: звёздные фигуристы в шоу-бизнесе: