20-летний Владислав Дикиджи сообщил, что приобрёл автомобиль BMW

Серебряный призёр чемпионата России – 2024, победитель этапов Гран-при России 20-летний российский фигурист Владислав Дикиджи опубликовал ролик из автосалона, сообщив, что приобрёл свой первый автомобиль. В ролике также присутствует призёр Олимпиады-2022 Александр Галлямов, который пришёл поддержать Дикиджи.

«Всем привет, дорогие друзья. Осуществил я свою небольшую мечту. Разделял мои эмоции со мной Александр (Галлямов). Спасибо, брат. Посидел со мной, всё объяснил – где, что, как. Завтра, получается, торжественное открытие машины, заберу её. Расскажу всё, поделюсь впечатлениями», — сказал Дикиджи в своём телеграм-канале.

Дикиджи выбрал автомобиль немецкого производителя BMW синего цвета.