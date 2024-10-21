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20-летний Владислав Дикиджи сообщил, что приобрёл автомобиль BMW

20-летний Владислав Дикиджи сообщил, что приобрёл автомобиль BMW
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024, победитель этапов Гран-при России 20-летний российский фигурист Владислав Дикиджи опубликовал ролик из автосалона, сообщив, что приобрёл свой первый автомобиль. В ролике также присутствует призёр Олимпиады-2022 Александр Галлямов, который пришёл поддержать Дикиджи.

«Всем привет, дорогие друзья. Осуществил я свою небольшую мечту. Разделял мои эмоции со мной Александр (Галлямов). Спасибо, брат. Посидел со мной, всё объяснил – где, что, как. Завтра, получается, торжественное открытие машины, заберу её. Расскажу всё, поделюсь впечатлениями», — сказал Дикиджи в своём телеграм-канале.

Дикиджи выбрал автомобиль немецкого производителя BMW синего цвета.

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