Евгения Медведева: загадывала желание встретить настоящую любовь. Сбылось очень быстро

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что желание встретить настоящую любовь сбылось у неё быстро. Напомним, спортсменка встречается с фигуристом Дмитрием Чигирёвым.

«Два года назад я загадывала своё заветное желание — встретить настоящую любовь. И оно сбылось. Был Новый год, бой курантов, думаю: загадаю заветное — вот и посмотрим. Сбылось очень быстро.

Чтобы душу прям вложить, поверить в то, что я сейчас делаю, чтобы оно сбылось — это один раз в год, в бой курантов. Я тогда загадывала желание, стояла перед этим телевизором, с этими курантами круглыми. Я стояла — меня аж трясло, аж слёзы текли, я настолько искренне загадывала желание.

Каждый год накапливается какое-то одно заветное желание, которое от моих действий абсолютно не зависит. Я энергетически собираю и вкладываюсь. И потом целый следующий год смотрю — сбывается оно или нет. Вот два раза сбывалось», — рассказала Медведева в YouTube-шоу «Гуд Морнинг».